Ein Derbysieg für die Geschichtsbücher

"Wir wollen immer auf Sieg spielen", sagte Grieskirchen-Trainer Christian Heinle. Das ist bei der 0:7-Niederlage im Trattnachtal-Derby gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen völlig danebengegangen. Es war ein Derby für die Geschichtsbücher: So hoch verlor Grieskirchen in der OÖ-Liga nämlich bisher noch nie. Lediglich in der Saison 1972/1973 musste Grieskirchen in der Regionalliga gegen Kapfenberg ebenfalls sieben Gegentore hinnehmen. "Durch unsere angespannte Personalsituation war es natürlich extrem schwierig. Man muss aber Wallern gratulieren – sie verfügen über unheimliche Qualität und sind eine richtig starke Mannschaft", nahm es Heinle sportlich.

Während Grieskirchen dieses Spiel möglichst schnell vergessen will, wäre es für Wallern beinahe ein denkwürdiger Sieg geworden: Noch ein Treffer mehr und die Neuhofer-Elf hätte ihren eigenen Rekordsieg in der höchsten Liga des Bundeslandes eingestellt. Der gelang am 9. Juni 2012 mit dem 7:0 gegen Traun. Ein Wallern-Akteur stand bei beiden Tor-Festivals auf dem Platz: Tormann Martin Haberl.