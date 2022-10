Ein 50-Jähriger hilft im Tor aus

Der Viertligist kämpft vor dem Spiel in St. Valentin (16) mit Personalproblemen: Die beiden bisherigen Schlussmänner Manuel Schörgenhuber und Daniel Matosevic fallen aus beruflichen Gründen beziehungsweise verletzungsbedingt aus.

Die Not machte erfinderisch. Mit Hirtenlehner hilft ein Freund von Stadl-Paura-Trainer Mario Wittmann aus. "Ich habe ihn drei Wochen lang sekkiert, dass er einspringt. Es ist ein Freundschaftsdienst", erzählte Wittmann, der mit Hirtenlehner schon früher zusammengearbeitet hat. Bis 2019 war Hirtenlehner in Niederösterreich bei Ybbsitz aktiv, für Gaflenz spielte er in der Saison 2009/10 in der Regionalliga. In dieser Woche bereitete er sich bei Stadl-Paura auf sein Comeback vor. Wittmann: "Für ihn ist es eine reizvolle Aufgabe."

Eine Überraschung gelang gestern Aufsteiger Ostermiething: Die Innviertler besiegten Titel-Kandidat Wallern 4:0. Für die Trattnachtaler war es bereits die zweite Niederlage in Serie. (rawa)