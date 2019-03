Ehrung für Schiedsrichter

LINZ. Eine besondere Auszeichnung erhielt der Fußball-Unterhaus-Schiedsrichter Thomas Mario Kerschbaumer von Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Kerschbaumer, LH Stelzer Bild: Land OÖ

In der Vorwoche hatte der Referee beim Reservespiel zwischen Bad Leonfelden und Dietach einem zusammengebrochenen Spieler der Gäste durch sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben gerettet. Stelzer: "Dank Menschen wie Thomas Kerschbaumer können wir uns alle sicherer fühlen: Sein Handeln zeugt von Empathie, Engagement und Mut." Es war wohl auch ein glücklicher Zufall, dass mit Kerschbaumer ausgerechnet ein hauptberuflicher Rettungssanitäter die Partie am vergangenen Freitag in Bad Leonfelden leitete.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema