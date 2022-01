Ehemaliger Unterhaus-Trainer Reinhard Burits verstorben

Reinhard Burits, der 1976 in Eisenerz geboren wurde und vielen Fußballfans noch als Trainer und Torjäger in Erinnerung war, verstarb am Sonntag für viele völlig überraschend und unerwartet.

Burits, der in Oberösterreich unter anderem bei FC Linz, Vorwärts Steyr, FC Blau Weiß Linz, Pasching, St. Florian, Sierning und Eferding als Spieler aktiv war, beendete 2010 seine Karriere.

Bereits im Alter von 33 Jahren begann der frühere Bundesliga-Stürmer seine Trainerlaufbahn als "Co" bei den LASK Juniors. Tätigkeiten als Individualcoach bei den LASK-Profis und als Chefcoach bei den Regionalligisten FC Wels und St. Florian folgten. Bei seiner letzten Trainertätigkeit verschlug es Burits 2016 ins Unterhaus zu Pucking.