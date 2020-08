Duell der Titelkandidaten in der Bezirksliga Nord

14 Volltreffer in nur zwei Partien hat die Union Lembach erzielt. Heute kommt die Tormaschine der Bezirksliga Nord nach Freistadt ins Holzhaider-Stadion. Die Freistädter sind auch mit zwei Siegen in die Saison gestartet und haben ein klares Ziel – den Titel. Im Herbst führte die Hasanovic-Elf mit sieben Punkten Vorsprung, dann kam Corona und der Abbruch. "Es wird sicher schwierig, so eine Herbstsaison wie die letzte zu wiederholen, aber wir wollen nächstes Jahr in der Landesliga spielen", sagt Freistadts Sportlicher Leiter Eric Rössl. Gegen den härtesten Konkurrenten soll heute die stabile Defensive der Schlüssel zum Erfolg sein. Rössl: "Wir haben vorne aber auch die nötige Qualität, um Tore zu erzielen."

In der Landesliga Ost sind die Titelanwärter Bad Leonfelden, Rohrbach-Berg und St. Magdalena schon nach zwei Spielen wieder vorne in der Tabelle zu finden. Auf Platz eins steht aber Admira Linz, der heutige Gegner von Bad Leonfelden. An das letzte Spiel in Linz erinnert sich Bad Leonfeldens Trainer Andreas Prammer gerne zurück. "Wir haben damals beim 4:0-Sieg unser bestes Spiel im Herbst gemacht." Seine Mannschaft ist jedenfalls bereit, im Titelkampf mitzumischen. Dabei wären drei Punkte heute im Auswärtsspiel hilfreich: Prammer: "Es wird sicher eine ganz enge Partie."

Was gutzumachen haben die Mühlviertler OÖ-Ligisten. Die Union Perg, St. Martin und die SPG Pregarten haben allesamt in der letzten Runde verloren. Den Anfang macht heute Perg in Mondsee. Morgen kickt St. Martin gegen Friedburg/Pöndorf. Die SPG Pregarten ist dann am Sonntag in St. Valentin zu Gast. (fr)