Drittliga-Reform: Es wird zumindest darüber geredet

Die Union Gurten will den nächsten Sieg bejubeln.

Die Sportkommission des ÖFB traf zusammen, um den Antrag von Oberösterreichs Fußballverband, zeitnah eine Regionalliga mit Salzburg zu bilden, zu behandeln. Auch wenn eine mögliche Reform noch weit weg zu sein scheint – es wurde gestern zumindest endlich wieder einmal darüber gesprochen. Mit dem Ergebnis: Es werden die Meinungen aller Landesverbände eingeholt, die bei der nächsten ÖFB-Präsidiumssitzung Ende April diskutiert werden sollen.

Hält Gurtens Serie?

Auch sportlich geht es an diesem Wochenende in der dritthöchsten Spielklasse zur Sache: Gurten ist im Frühjahr noch ohne Punktverlust, empfängt morgen (15.30 Uhr) WSC/Hertha. Das Team von Trainer Peter Madritsch feierte zuletzt vier Siege in Serie. "Es muss vieles zusammenpassen, dass unsere Erfolgsserie weitergeht", sagt Madritsch, Trainer des Tabellenvierten, vor dem Duell mit dem Dritten.

