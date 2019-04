Drei Landesligisten fordern OÖ-Liga-Klubs

LINZ. Der Pokal-Schlager geht in Bad Schallerbach über die Bühne: Lokalrivale Wallern ist zu Gast.

Verteidigt Oedt den Titel? Bild: Lui

Der Pokalbewerb hat bekanntlich seine eigenen Gesetze: Darauf bauen auch die "Außenseiter" im morgigen Viertelfinale des Baunti-Landescups. Fünf der acht verbliebenen Cup-Mannschaften sind Teams aus der Landesliga – nur drei Klubs sind Vertreter der höheren OÖ-Liga.

"Wir sind von der Papierform her krasser Außenseiter, haben gegen den OÖ-Liga-Krösus nichts zu verlieren. In einem Cupspiel ist immer alles möglich", sagt Schwanenstadt-Spielertrainer Kiril Chokchev vor dem morgigen Heimspiel (19 Uhr) des Landesliga-West-Siebenten gegen Titelverteidiger und OÖ-Liga-Leader Oedt.

An ein Cup-Wunder glaubt auch Samir Gradascevic, Trainer von Landesliga-Ost-Klub Union Katsdorf, vor der Begegnung gegen OÖ-Ligist Union Edelweiß (16.30 Uhr). Bitter: Mit Matthias Maier, Sebastian Holzbauer und Daniel Brandstetter fehlen wichtige Spieler. Der 41-jährige Bosnier kann seinen Spielern aber Mut machen, er war bei der einen oder anderen Cup-Sensation schon dabei: 2002 schaltete er im Trikot von Blau-Weiß Linz etwa den LASK aus.

"Meisterschaft geht vor"

Der große Pokal-Schlager steigt in Bad Schallerbach, wo die Hausherren als überlegener Tabellenführer der Landesliga Ost um 19 Uhr im Trattnachtal-Derby Wallern empfangen. "Ein Traumlos für uns. Es spielen die Herbstmeister der Landesliga und der OÖ-Liga gegeneinander", sagt Bad-Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer. "Natürlich wollen wir Wallern schlagen, unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der Meisterschaft."

Ligainternes Duell

Ein ligainternes Duell steigt in Schalchen: Landesliga-West-Konkurrent Sattledt ist zu Gast (19.30 Uhr). Alle acht verbliebenen Teams kämpfen um den begehrten Pokal des Baunti-Landescups. Beim Finale wird in dieser Saison definitiv keine Mannschaft einen Heimvorteil haben. Das Endspiel findet am 30. Mai nämlich in der Welser Huber Arena statt. Eine logische Entscheidung, nachdem auch die 100-Jahr-Feier des OÖ-Fußballverbands am gleichen Tag in Wels stattfindet.

