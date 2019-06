Dramatik pur im Titelkampf

Noch spannender geht es kaum. In der 94. (!) Minute wurde der Union Mondsee zumindest vorerst der Meistertitel in der Landesliga West wieder weggeschnappt. Da gelang Friedburg nach einer sensationellen Aufholjagd noch der 4:3-Sieg beim FC Andorf, der die Vietz-Elf zumindest bis nächsten Samstag noch im Titelrennen hält.

Mondsee hat im Titelrennen weiterhin die besten Karten. Allerdings hat man auch die schwierigere Auslosung: Die Mamoser-Elf muss am Samstag zum SK Schärding, der im Frühjahr dank einer tollen Aufholjagd lange Zeit selbst noch Titelchancen hatte.

Vor allem aber werden bei diesem Duell Gedanken an ein anderes dramatisches Finale wach: 2012 feierte Schärding bereits den Meistertitel in der Landesliga West, weil man aufgrund einer falschen Meldung davon ausgegangen war, dass Mondsee im Parallelspiel ein 1:1 gegen Bad Ischl geholt hatte, das den Innviertlern zum Titel gereicht hätte. Stattdessen verloren die Mondseer in der Nachspielzeit 1:3 und begruben damit sowohl die Schärdinger als auch (im Falle eines Sieges) die eigenen Titelchancen.

Transfer-Coup im Osten?

Die Pflicht hat Mondsee am Samstag mit einem knappen 1:0-Sieg bei Schlusslicht Vorchdorf erfüllt. Jetzt warten noch 90 aufregende Minuten in Schärding, während Friedburg nach Sattledt muss. Unabhängig davon plant Friedburg bereits für die nächste Saison. Ernst Öbster (früher LASK, Innsbruck, Salzburg) soll von Altheim kommen. Die Innviertler, Fixabsteiger in die Bezirksliga, werden kommende Saison vom Deutschen Thomas Steiger trainiert.

Auch im Osten wird aufgerüstet: Viktoria Marchtrenk holt Stefan Rabl von WSC Hertha, Bad Leonfelden plant einen Transfer-Coup, ist an Blau-Weiß-Kicker Markus Blutsch dran.

