Drama am letzten Spieltag: Wo es im Unterhaus am Wochenende spannend wird

RL Mitte:

Hier ist die Situation ganz klar: Dem DSV Leoben reicht im Heimspiel gegen die WAC Amateure ein Punkt, um den Meistertitel und den Aufstieg in die 2. Liga zu fixieren. Die SPG LASK Amateure (drei Punkte hinter Leoben) müssen ihr Spiel gegen Bad Gleichenberg gewinnen und auf einen Umfaller der Leobener hoffen.

Landesliga Ost:

Das 1b-Team der Askö Oedt steht in der Landesliga Ost längst als Meister fest. Und trotzdem gestaltet sich das Aufstiegsrennen weiter spannend. Da die Kampfmannschaft von Oedt nicht in die Regionalliga aufsteigt, ist auch der Weg für die 1b in die OÖ-Liga versperrt, da die zweite Mannschaft immer mindestens eine Klasse unter der ersten Mannschaft spielen muss.

Beim aktuell Zweiten aus Bad Leonfelden wäre man einem Aufstieg nicht abgeneigt. Den Mühlviertlern dicht auf den Fersen ist Überraschungsteam St. Ulrich: Nach dem 1:0 gegen Schwertberg ist das Team von Trainer Andreas Milot lediglich einen Punkt hinter dem Aufstiegsplatz.

Bad Leonfelden spielt am letzten Spieltag zuhause gegen Neuzeug, St. Ulrich muss auswärts gegen Donau Linz ran.

Spannend wird auch der Kampf um den Abstieg: Die Amateure von BW Linz sind Letzer, zwei Punkte hinter St. Magdalena. Auch hier gilt: Die Linzer müssen gegen Putzleinsdorf gewinnen und auf einen Ausrutscher von St. Magdalena (auswärts gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen) hoffen.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Reicht im Osten Platz zwei zum Aufstieg? BAD LEONFELDEN. Oedt 1b darf in der Landesliga Ost nicht aufsteigen – Kampf um Vizemeister-Titel voll im Gang. Reicht im Osten Platz zwei zum Aufstieg?

Landesliga West:

Gewinnt die Union Schlierbach am Donnerstag ihr Nachtragsspiel gegen die Union Esternberg, ist der Tabellenletzte auf einen Punkt am Vorletzten Gschwandt dran. Die Schlierbacher empfangen dann am Samstag die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1B, die Kicker aus Gschwandt spielen auswärts in Peuerbach.

Bezirksliga Nord:

Spannung Pur verspricht das direkte Duell zwischen Königswiesen und Vorderweißenbach am Donnerstag. Bei einem Sieg von Königswiesen kann es am letzten Spieltag noch beide Teams erwischen. Gewinnen die Vorderweißenbacher, müssen Altenberg und Königswiesen in die 1. Klasse absteigen.

Bezirksliga Ost:

Eine der spannendsten Ligen im gesamten Unterhaus. Am Donnerstag gibt es noch einige Nachtragsspiele. Gewinnt Naarn gegen St. Valentin, haben die Naarner genauso wie Tabellenführer Garsten 52 Punkte am Konto. Beide Teams könnten einen möglichen Meistertitel am Sonntag zuhause feiern. Garsten empfängt Sankt Valentin, Naarn den aktuellen Letzten aus Schiedlberg. Für beide Nachzügler ist aber ebenso wie für Ried/Riedmark und Kronstorf der Abstieg noch möglich.

1. Klasse Mitte:

Holt Haid im Nachtragsspiel gegen Haibach mindestens einen Punkt, steigt Ottensheim fix ab. Für Haid geht es darum, noch der Abstiegsrelegation zu entgehen. Dieser entgehen möchte die SPG Union Niederneukirchen/St. Floran Juniors, die ebenfalls am Donnerstag in einem Nachtragsspiel noch die Möglichkeit hat, ihr Punktekonto aufzustocken. Derzeit haben die Juniors 25 Punkte, Haid 22.

1. Klasse Mittewest:

Hier gibt es ein direktes Duell um den Meistertitel: Die SPG Allhaming/Weißkirchen empfängt am Sonntag den ESV Wels. Gewinnen die Welser, sind die Erster. Ansonsten steigt die SPG in die Bezirksliga auf. Spannend gestaltet sich auch der Kampf um den Abstieg. Blaue Elf Wels (23 Punkte) ist Letzter und muss am letzten Spieltag gegen Gaspoltshofen punkten und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen, um doch noch in die Relegation zu kommen. Der Vorletzte Haag am Hausruck (24 Punkte) spielt zeitgleich gegen Pram.

1. Klasse Nord

Tabellenführer Haslach könnte mit einem Sieg gegen Neustift/Oberkappel am Donnerstag den Meistertitel fixieren. St. Martin 1b müsste in die Relegation. Einen Fixabsteiger und einen Platz in der Abstiegsrelegation spielen sich St. Stefan, Gramastetten, Peilstein und Kollerschlag aus.

1. Klasse Nordwest

Neukirchen am Walde muss am letzten Spieltag den Vierten besiegen, um doch nicht Relegation spielen zu müssen. Auch St. Roman könnte es noch erwischen, die Innviertler haben allerdings zwei Punkte mehr als die Neukirchner und am Donnerstag noch ein Nachtragsspiel.

1. Klasse Ost

Gewinnt der Letzte Kremsmünster am Donnerstag sein Nachtragsspiel gegen Aschach/Steyr, könnten die Stifskicker mit einem Sieg am Sonntag noch Ernsthofen, Sierning und Wolfern überholen. Derzeit würde der Drittletzte der 1.Klasse Ost nicht mehr Relegation spielen müssen, dies kann sich aber am letzten Spieltag noch ändern (abhängig von den Ergebnissen in den anderen 1. Klassen).

1. Klasse Süd

Zipf (25 Punkte) muss am Donnerstag im Nachtragsspiel gegen Sankt Wolfgang punkten. Gelingt das nicht, gibt es am letzten Spieltag in Ebensee einen echten Abstiegsthriller. Der SV Ebensee (23 Punkte) hätte dann im direkten Duell gegen die Bierkicker noch die Möglichkeit, den Relegationsplatz zu erreichen. Punktet Zipf am Donnerstag, könnte auch noch die SPG Lambach/Edt (29 Punkte) auf den Relegationsplatz rutschen.

1. Klasse Südwest

Für Jeging, Hochburg-Ach, Neukirchen/Enknach und Laab ist in der Abstiegsfrage noch alles möglich. Am Donnerstag werden einige Nachtragspartien gespielt, theoretisch könnten danach alle Vereine außer Laab schon gerettet sein.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus So läuft der Auf- und Abstieg im Fußball-Unterhaus LINZ. Die Grafik des OÖ. Fußballverbands und der OÖN schlüsselt den Ligenmodus auf. So läuft der Auf- und Abstieg im Fußball-Unterhaus

2. Klasse Mitte

Gewinnt Sankt Martin/Traun am Sonntag gegen den letzten Franckviertel, geht es in die Aufstiegsrelegation. Gibt es keine drei Punkte, würden die Kicker von Stahl Linz, falls sie gewinnen, noch Zweiter werden. Dann dürften sie um den Aufstieg in die 1. Klasse spielen.

2. Klasse Nordmitte

Hier hat Kefermarkt (38 Punkte) die besten Karten auf den Relegationsplatz. Ein Sieg gegen den Letzten aus Reichenau garantiert Platz Zwei. Reichenthal (38 Punkte) und Hagenberg (36 Punkte) müssen auf einen Umfaller der Kefermarker hoffen.

2. Klasse Nordwest

Tabellenführer Nebelberg (53 Punkte) reicht ein Punkt im Heimspiel gegen Walding/Rottenegg. Gelingt dieser nicht, wird Neufelden (51 Punkte) Meister, falls sie ihr Spiel gegen Feldkirchen gewinnen.

2. Klasse Ost

Bereits am Donnerstag könnten die Kicker aus Ried im Traunkreis (55 Punkte) den Meistertitel fixieren. Gespielt wird auswärts gegen Bewegung Steyr. Für Waldneukirchen (50 Punkte) und Dietach 1b (50 Punkte aber ein Spiel weniger) wäre dann nur mehr Relegationsplatz übrig.

2. Klasse Süd

Alles angerichtet für ein Fußballfest ist in Oberwang. Der aktuelle Tabellenführer empfängt am Sonntag Neukirchen/Altmünster und könnte mit einem Sieg den Meistertitel fixieren. Vöcklabruck (vier Punkte weniger und ein Nachtragsspiel am Donnerstag) wäre als Zweiter ebenfalls Fixaufsteiger, da sie zu den vier besten Zweitplatzierten der 2. Klasse gehören.

2. Klasse Südwest

Gewinnt Pischelsdorf das Nachtragsspiel am Donnerstag gegen St. Radegund, ist der Meistertitel fixiert. Gelingt kein Sieg, hätte Pischelsdorf beim Heimspiel am Sonntag gegen Tarsdorf noch eine Möglichkeit, den Meistertitel zu fixieren. St. Pantaleon würde als Zweiter aber auch direkt aufsteigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner