Dopingkontrollen gibt es auch im Unterhaus

LINZ. Der Amateurfußball fällt in die Zuständigkeit der nationalen Anti-Dopingagentur NADA.

Auch im Unterhaus gab es 2017 einen Fall. Bild: Weihbold

Seit dem Doping-Skandal am Rande der Ski-WM in Seefeld ist die Thematik rund um unerlaubte Leistungssteigerung präsenter denn je. Wer meinen mag, dass es dieses Phänomen nur im absoluten Spitzensport gibt, der irrt. Angesprochen auf die Frage, ob es Doping auch im österreichischen Fußball gebe, meinte TV-Experte Frenkie Schinkels unlängst in gewohnter Manier salopp: "Bei unserem Niveau reichen eine Banane und ein Müsliriegel völlig aus."

Doch: Doping- und Medikamentenmissbrauch sind längst auch im Breitensport angekommen. Weniger, um die eigene Leistung zu steigern, sondern vielmehr um Schmerzen zu unterdrücken. Deshalb fällt auch der Unterhaus-Fußball bis hinunter zur 2. Klasse in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA. "Ich kann mich nur an einen konkreten Fall aus dem Unterhaus erinnern. Doping ist mittlerweile allerdings eher eine Ausprägung eines gesellschaftlichen Phänomens", sagt David Müller, Leiter für Information und Prävention der Nationalen Anti-Doping Agentur. Die OÖN forschten nach und wurden fündig. Matthew O’Connor vom SV Wals Grünau (Regionalliga West) wurde 2017 positiv auf Kokain getestet.

Die Hemmschwelle für den Missbrauch von Medikamenten sinkt von Jahr zu Jahr. Das eigentliche Problem ist dabei nicht nur auf den klassischen Sportbereich beschränkt. Es kann klassisch im Volksschulalter beginnen: "Nimm einen Traubenzucker, damit du mehr Energie hast." Sprich: Extraleistung erreiche ich nur dann, wenn ich etwas einnehme. Auch die Vitamin-C-Tablette hat zu oft schon die Orange abgelöst. Eine Entwicklung, die es zu hinterfragen gilt. Beim OÖ-Fußballverband ist das Thema bekannt. OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger: "Bei Workshops oder Seminaren zum Thema Doping würde keiner kommen. Die, die es betrifft, werden es nicht zugeben, die, die es nicht betrifft, wissen ohnehin Bescheid."

