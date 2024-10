Doch keine Drittliga-Reform? "Ein uneiniger Haufen"

Oberösterreichs Verbandspräsident glaubt nicht an eine baldige Reform der dritthöchsten Spielklasse und äußert Kritik am ÖFB.

Zur Saison 2026/27 hätte in der dritthöchsten Leistungsstufe eine Reform anstehen sollen. Eine ÖFB-Arbeitsgruppe beschäftigte sich damit, dass künftig statt in drei dritten Ligen in vier Ligen gespielt werden soll. So würde die Ostliga mit Niederösterreich, Wien und dem Burgenland bleiben – Kärnten und die Steiermark, Oberösterreich und Salzburg sowie Tirol und Vorarlberg künftig in einer eigenen Liga spielen.