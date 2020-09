Dieses Derby wird ewig in Erinnerung bleiben

Das Ebenseer Fußball-Derby zwischen den Lokalrivalen Askö und SV begeistert seit Jahrzehnten Jung und Alt. Bei der Neuauflage am Samstag war das definitiv der Fall. Da wurde sogar der klare 4:1-Erfolg des SV Ebensee im "OÖN-Spiel der Woche" zur Nebensache.

Dieser Lokalschlager wird ewig in Erinnerung bleiben – vor allem bei den Ältesten. Eigentlich wollte der Heimklub Askö Ebensee allen fußballbegeisterten Bewohnern des Bezirksseniorenheims die Möglichkeit geben, das Derby auf der Sportanlage in Langwies mitzuerleben, und sprach eine Einladung aus. Weil in Zeiten der Corona-Pandemie ein Sportplatzbesuch für die Senioren aber ein zu großes Risiko dargestellt hätte, machten die beiden Rivalen gemeinsame Sache und organisierten für das Duell einen Livestream, der am Samstag im Fernsehzimmer des Altersheims übertragen wurde.

Schals & Kappen für Senioren

Bereits Tage vor dem Derby überbrachten die beiden Mannschaftskapitäne, Michael Huemer von der ASKÖ Ebensee und David Rahberger vom SV Ebensee, Fanschals und Kappen ihrer Vereine, damit bei der Fernsehübertragung echte Derbystimmung aufkommen konnte.

