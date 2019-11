Diese Vereine haben Interesse an Liga zwei

Wer steigt im Sommer aus der Regionalliga in die 2. Liga auf? Eine Frage, die vor einigen Tagen bereits teilweise beantwortet wurde: Wie die OÖN am vergangenen Montag berichtet hatten, fand zuletzt der erste Lizenz-Workshop der Bundesliga in Wien statt. Für Drittligisten, die mit einem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse liebäugeln, war die Teilnahme verpflichtend. Anders als im Vorjahr, als aus der damaligen Regionalliga West kein einziger Verein den Aufstieg wahrnehmen wollte, gibt es in diesem Jahr aus jeder der drei dritten Ligen Zweitliga-Bewerber. Das sind die Interessenten:

Regionalliga Mitte: Hier läuft alles auf einen Zweikampf zwischen den Amateuren von Sturm Graz und OÖ-Drittligist WSC/Hertha hinaus. Dass die Steirer beim Workshop, der ersten Stufe für die Lizenz, nicht anwesend waren, ist egal: Amateurteams von Bundesligisten mussten nicht daran teilnehmen, wären aber trotzdem aufstiegsberechtigt, denn: Sie laufen im Lizenzierungsverfahren der Kampfmannschaft mit. Die Grazer machten sich mit dem 5:0 gegen die Jungen Wikinger zum Herbstmeister, WSC/Hertha liegt nach dem 4:1 bei St. Anna einen Punkt dahinter auf Platz zwei.

Regionalliga Ost: Herbstmeister Mannsdorf-Großenzersdorf und der Vierte Wiener Sport-Club waren beim Bundesliga-Workshop dabei. Der vom ehemaligen FC-Bayern- und Rapid-Stürmer Carsten Jancker trainierte Leader ist nach 14 Spielen noch ungeschlagen. Beim Stadion wären aber Adaptierungen notwendig. Nicht bei den Schwarz-Weißen aus Hernals: 2021 soll das neue Stadion fertiggestellt werden, wodurch die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen wären. Auch die Rapid-Amateure, aktuell auf Platz zwei im Osten, wären nicht abgeneigt, ihren Talenten eine Plattform in der zweiten Liga geben zu können.

Regionalliga West: Der Westen ist ein Spezialfall, gibt es ja in dem Sinne keine Regionalliga West mehr. Im Herbst spielen Vorarlberg, Tirol und Salzburg in getrennten 10er-Ligen, erst im Frühjahr wird der West-Meister in einem gemeinsamen Playoff aus den jeweils zwei besten Teams in Hin- und Rückspielen ermittelt. Dieser wäre dann sportlich zum Aufstieg in die 2. Liga berechtigt. Aus Salzburg gibt es mit Tabellenführer SAK und Verfolger Pinzgau zwei Interessenten. Beide Klubs haben heuer ordentlich investiert, werden sich auch den Titel untereinander ausmachen. Aus Tirol hat kein Klub Ambitionen angemeldet, in Vorarlberg steht hinter den Altacher Amateuren ein Fragezeichen. Es ist aber ohnehin kaum anzunehmen, dass die Vorarlberger am Ende vor dem SAK order for Pinzgau landen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at