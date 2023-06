"Diese Regionalliga wird richtig attraktiv"

"Vielleicht will in der kommenden Saison Oedt ja doch aufsteigen", sagt Vöcklamarkt-Sportchef Omer Tarabic mit einem Schmunzeln, denn: Während in den vergangenen Spielzeiten die Fußball-Regionalliga eher unbeliebt war, ist die Vorfreude auf die kommende Saison umso größer: Mit Vorwärts Steyr gibt es einen Zweitliga-Absteiger aus Oberösterreich, zudem entschloss sich OÖ-Ligist Wallern als Vize-Meister überraschend nun doch zum Aufstieg.