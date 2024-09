Die vielen Baustellen des SK Vorwärts Steyr

Vorwärts-Präsident Markus Knasmüller sieht den Klub mittelfristig in der 2. Fußball-Liga. Aktuell ist aber noch die Regionalliga das tägliche Brot – in dieser gilt es, mit attraktiven Auftritten das Feuer der Fans wieder zu entfachen.

Sechs Punkte aus fünf Spielen – wenn man bedenkt, dass der SK Vorwärts Steyr in den ersten Runden bereits gegen die Top-Teams Leoben, Oedt und am vergangenen Freitag in Gurten (0:2) antreten musste, ist die sportliche Situation rund um den Traditionsverein ganz akzeptabel. Beunruhigender sind da schon die vielen Baustellen außerhalb des Platzes. Klub-Präsident Markus Knasmüller nimmt im OÖN-Interview zu den wichtigsten Themen Stellung.