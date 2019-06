Die Tops und Flops

Wer schießt die meisten Tore, welcher Klub ist Punktekaiser, und welches Team stellt die beste Abwehr? Die OÖNachrichten haben die Statistiken durchforstet und die Rekordwerte der laufenden Saison im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus gefunden.

Tops

Beste Offensive: Am letzten Spieltag hat Puchenau gestern mit dem 4:0 gegen Pasching 16 noch den Sprung auf Platz eins geschafft. Das Team von Trainer Philipp Hermann hat in 24 Spielen 96 Tore erzielt. Das sind exakt vier Treffer pro Partie. Goldener Schuh: Ganze 25 Treffer konnte Vöcklamarkt-Torjäger Lukas Leitner in dieser Regionalliga-Saison bejubeln. Damit war dem 32-Jährigen der "Goldene Schuh", die begehrte Trophäe für den besten Unterhaus-Torjäger, nicht zu nehmen. Insgesamt die meisten Treffer im Unterhaus machte aber Hörschings Fatlum Emruli (1. Klasse Mitte). Der Stürmer ließ das runde Leder 35 Mal im gegnerischen Netz zappeln, traf auch beim gestrigen 3:1 gegen Eferding/Fraham zwei Mal. Beste Defensive: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaft. Dieses Sprichwort traf auch auf die Abwehrkünstler der Union Thalheim zu. Der Meister der 1. Klasse Mitte-West kassierte lediglich 16 Gegentore.

Spiel des Lebens: Dank des Siegs beim ORF-Quiz zur Fußball-WM 2018 kamen die Kicker von Saiga Hans und Polling (2:2) in den Genuss einer Live-Übertragung im TV. Weil knapp 1600 Fans ins Kobernaußerwald-Stadion strömten, hatte auch der Kassier Grund zur Freude.

Vorbildlich: 25.746 Punkte sammelte Bezirksliga-Nord-Verein Arnreit in der Stammspieler-Tabelle. Ein richtig starker Wert für einen Verein der sechsthöchsten Spielklasse. Lebensretter: Es waren bange Minuten, die sich Ende März beim Landesliga-Ost-Reservespiel zwischen Bad Leonfelden und Dietach abgespielt haben. In der 73. Minute brach Gästekicker Gurnoor Misson plötzlich zusammen – die Atmung hatte ausgesetzt, auch der Kreislauf war zusammengebrochen. Thomas Mario Kerschbaumer, Schiedsrichter der Partie und hauptberuflicher Rettungssanitäter, reagierte geistesgegenwärtig, begann sofort mit der Wiederbelebung – und wurde dadurch zum Lebensretter.

Punktekaiser: 21 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen – Dorf an der Pram, Meister der Bezirksliga West, holte im Schnitt 2,5 Punkte pro Begegnung. Auch Meggenhofen, Champion der 2. Klasse Mitte-West, kommt auf diesen sensationellen Wert. Heimmacht: Kein Team konnte die Festung von Altenberg in der 1. Klasse Nord stürmen. Knapp 2,85 Punkte holte der Meister pro Heimspiel. Genauso wie Perg/Windhaag in der 2. Klasse Nordost. Auch das Haml-Team fuhr in 13 Heimspielen 37 Punkte ein. Auf fremden Plätzen sichtlich wohl fühlte sich ESV Wels aus der 2. Klasse Mitteost mit 2,72 Punkten pro Spiel.

Flops

Kanonenfutter: Mehr als löchrig präsentierte sich in der abgelaufenen Spielsaison die Abwehrreihe des SV Pasching 16. 121 Mal schlug es dabei im Kasten des 2. Klasse-Mitte-Vereins ein. Mit zwei Zählern holte man zudem die wenigsten aller Mannschaften.

Anzeige: 3160 Euro, im Winter überwiesen von 21 Spielern als Anzahlung für ein Trainingslager des Achtligisten SV Grün-Weiß Zell/Pettenfirst, ließen Anfang April nach einem OÖN-Exklusivbericht die Wogen hochgehen. Das Geld ist weg. Der beschuldigte Trainer erschien nicht zum ersten Gerichtstermin. Fortsetzung folgt …

Die Aufreger: Negativ-Schlagzeilen machte auch der langjährige Unterhaus-Torjäger Ervin Ramakic: Mehrfache verbale Entgleisungen gegenüber Schiedsrichtern brachten der Ex-Blau-Weiß-Linz-Legende eine 90-Spiele-Sperre ein.

