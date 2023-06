Die Tops und Flops in dieser Unterhaussaison

Die beste Offensive: 96 Mal trafen die Kicker der Union St. Pantaleon in der 2. Klasse Südwest ins gegnerische Tor – zum Titel hat es für die beste Offensive im Unterhaus aber trotzdem nicht gereicht. Das hat einen kuriosen Grund: Das Team von Trainer Damir Borozni ist beim Eklat-Spiel in der 16. Runde gegen das 1b-Team von Landesligist Schalchen (1:4) abgetreten, weil ein St. Pantaleon-Kicker vom damaligen Heim-Hilfslinienrichter mit der Fahne attackiert wurde. Darauf kam es zu Tumulten, die Gäste wollten deshalb nicht mehr weiterspielen. Weshalb der Verband das Ergebnis zum Zeitpunkt des Abbruchs beglaubigt hatte. Zudem wurde St. Pantaleon für das Abtreten trotzdem mit der Strafe belegt, dass man bei Punktegleichheit zurückgereiht werden würde. Bitter: Nach dem gestrigen 3:0 in Mauerkirchen hätte man regulär als Erster die Saison beendet, durch das Sternchen wurde aber der punktgleiche Liga-Rivale Pischelsdorf Meister. "Es ist eigentlich eine Frechheit. Der einzige Trost ist, dass wir durch den gestrigen Sieg immerhin zu den besten Zweiten der 2. Klassen gehören und somit auch fix aufsteigen", sag Sektionsleiter Gerhard Hirscher.

Die beste Defensive: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Dieses Motto war auch beim SC Hörsching Programm: Der Meister aus der 1. Klasse Mitte stellte die beste Abwehr in der vergangenen Saison. Lediglich 13 Tore musste der Klub hinnehmen.

Die Schießbude: Ein Wert, von dem die Juniors des FC Wels in der 2. Klasse Mitte-West nur träumen können: Beim Team aus der Messestadt schlug es dreistellig ein. Nach der gestrigen 0:6-Niederlage gegen das 1b-Team von Bad Schallerbach musste das Team aus der Messestadt insgesamt 100 Gegentore hinnehmen. Eingestellt wären diese Torschlucker-Werte nur vom ATSV Stadl-Paura worden. Vor dem Ankick der Frühjahrssaison zog sich der finanziell arg gebeutelte Klub aus der Meisterschaft zurück – nach sage und schreibe 102 Gegentreffern in der Herbstsaison.

Der Torjäger: 37 Volltreffer – kein Kicker hat in dieser Saison öfter ins gegnerische Tor getroffen als Julian Friedl. Damit hat der Torschützenkönig der 1. Klasse Nord fast die Hälfte der Tore von Meister SV Haslach (84) erzielt. Den Goldenen Schuh im Unterhaus sicherte sich aber Nenad Vidackovic – der 31-jährige Angreifer von OÖ-Liga-Meister Askö Oedt erzielte 32 Tore.

Der Punktekaiser: 67 Punkte hat der SV Krenglbach in 26 Spielen auf seinem Konto verbuchen können. Damit steht der Verein nicht nur als Meister der 2. Klasse Mitte-West fest, sondern hat zudem von der Landesliga abwärts die meisten Zähler im gesamten OÖ-Unterhaus gesammelt.

Die Skandale: Die negativen Berichte in den vergangenen Wochen über unschöne Szenen auf Sportplätzen im heimischen Fußball-Unterhaus hatten es in sich: Schalchen, St. Martin bei Traun oder Buchkirchen wurden zu Schauplätzen von Gewalt-Eklats. Schlägereien, Linienrichter, die mit Fahnen zuschlugen, oder Angriffe gegen Schiedsrichter – auf diese Szenen könnte man in der kommenden Saison gerne verzichten.

Das Comeback der Saison: Markus Blutsch, Kapitän von OÖ-Ligist Pregarten, trat im Landescup-Viertelfinale am 18. April gegen Friedburg/Pöndorf zum entscheidenden Elfmeter an – und schoss sein Team in das Halbfinale. Alleine das wäre schon eine Schlagzeile wert gewesen. Im Fall des 27-Jährigen glich es aber sogar einem kleinen Fußballmärchen. Erst im Februar hatte der Ex-Profi die Diagnose Hodenkrebs erhalten – drei Wochen nach seiner letzten Chemotherapie feierte Blutsch sein unglaubliches Comeback auf dem Fußballplatz.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Wie sich Markus Blutsch zurückgekämpft hat PREGARTEN. Nach Diagnose Hodenkrebs: Der 27-jährige Kapitän von OÖ-Ligist SPG Pregarten feierte sein Comeback auf dem Fußballplatz Wie sich Markus Blutsch zurückgekämpft hat

Leider gab es im Frühjahr aber auch eine traurige Nachricht, verbunden mit einer Krebserkrankung: Jesse Engleitner ist am 18. April verstorben. Der Amateurfußballer ist im Alter von nur 20 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Vor einem Jahr hatten sich seine Teamkollegen vor der ersten Chemotherapie aus Solidarität noch eine Glatze rasiert. Ende April ist der Spieler des SV Bad Goisern (1. Klasse Süd) friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Trauer um Unterhaus-Fußballer: "Er hätte gewollt, dass wir spielen" In Bad Goisern ist man in der Trauer um Mitspieler Jesse Engleitner (20) vereint Trauer um Unterhaus-Fußballer: "Er hätte gewollt, dass wir spielen"

Die Fair-Play-Aktion: Das ist mehr als nur Fair Play: Beim1:2 gegen St. Ulrich in der 28. Runde ließ Landesliga-Ost-Klub Admira Linz den Gegner St. Ulrich in der 94. Minute absichtlich das Tor zum Sieg schießen. Davor hatte ein gegnerischer Spieler bei einer Ball-Rückgabe des Gegners ein unabsichtliches Handspiel im Strafraum gemacht. Weil der Elfer drinnen war, schenkte man dem Gegner im Gegenzug den Sieg.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Fair-Play-Aktion im Video: Admira Linz schenkte Gegner den Siegtreffer LINZ. Tolle Fair-Play-Aktion beim 1:2 in der Landesliga Ost gegen St. Ulrich. Fair-Play-Aktion im Video: Admira Linz schenkte Gegner den Siegtreffer

Der Spieler-Boykott: Es war ein große Aufreger der abgelaufenen Saison: Bei Landesliga-Ost-Klub SV Traun boykottierte fast eine komplette Elf ihren Trainer Markus Erbschwendtner, weil sie mit ihrem Coach nicht zufrieden waren. Die boykottierenden Spieler versammelten sich bei einer Partie geschlossen auf der Tribüne und schauten sich die Partie von außen an. Der Trainer blieb, ein Großteil der Spieler wurde im Winter abgegeben, es ging auch ohne sie weiter.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Kicker sahen zu: Spielerstreik beim SV Traun TRAUN. Bei 0:5 gegen Admira Linz spielte Traun mit einer echten B-Elf. Kicker sahen zu: Spielerstreik beim SV Traun

Auf- & Abstiegsmodus: Wie jedes Jahr wurde heiß diskutiert: Steigt der OÖ-Liga-Meister Askö Oedt auf oder nicht? Mit dem Zweiten Wallern gibt es heuer immerhin einen Aufsteiger, vielleicht steigt in der kommenden Saison auch wieder das Interesse an der Regionalliga. Obwohl eine vom OÖFV initiierte Drittliga-Reform im Frühjahr abgelehnt wurde, sind kommende Saison sieben OÖ-Klubs in der dritthöchsten Spielklasse am Start. Womit die Regionalliga Mitte wieder zu einer halben OÖ-Liga wird.

Futsal-Meister: Der oberösterreichische Klub Diamant Linz krönte sich zum dritten Mal zum Futsal-Meister, schlug im Endspiel im Penalty-Schießen Stella Rossa 9:8.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Nach Meistercoup soll Diamant Linz auch in der Königsklasse funkeln LINZ. Oberösterreicher krönten sich zum dritten Mal zum Futsal-Meister in Österreich. Nach Meistercoup soll Diamant Linz auch in der Königsklasse funkeln

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger