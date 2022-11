Eine außergewöhnliche Herbstsaison in der Fußball-OÖ-Liga ist zu Ende gegangen. Die OÖN blicken in den Rückspiegel: Das waren die Tops und Flops der ersten Saisonhälfte: Der Herbstmeister: Ein 3:3-Remis in Mondsee reichte der Askö Oedt zum Herbstmeistertitel. Kurios: Bis zur 87. Minute waren die Gäste 3:1 in Führung gelegen, dann traf die Elf aus dem Salzkammergut durch Lukas Leitner und Jonas Broser (93.) noch zum Ausgleich. Im Frühjahr ist trotzdem für Spannung garantiert: Der Zweite Wallern