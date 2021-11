Die beste Offensive: 65 Mal trafen die Kicker der Askö Leonding ins gegnerische Tor. Für den Platz ganz oben in der Tabelle reichte es trotzdem nicht ganz. Das hat vor allem einen Grund: Fast ein Drittel aller Tore fielen beim 22:0 in der ersten Runde gegen Frankviertel. Gut in Schuss präsentierten sich auch Gaspoltshofen (2. Klasse Mitte-West/52 Tore), Windischgarsten (1. Klasse Ost/48 Tore) sowie Neuhofen und Lochen (beide 1. Klasse Süd-West/45 Tore).