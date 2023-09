Die starken Heimteams haben wieder zugeschlagen

Warum klappt es vor allem auf der eigenen Anlage so gut? "Daheim gelingt es uns, die Chancen auch reinzumachen", sagt Perg-Trainer Jürgen Prandstätter. Gut, dass in der kommenden Runde gegen Dietach abermals ein Heimspiel wartet. "Wir werden aber auch auswärts bald anschreiben. Wir waren in den vergangenen Spielen schon knapp dran."

Nicht wirklich knapp dran war Bad Ischl an einer Sensation bei Topteam Oedt: Die Trauner fuhren mit dem 4:0-Erfolg ebenfalls den vierten Heimsieg ein – und sind daheim weiter ohne Punktverlust. Der Gegner aus dem Salzkammergut wartet hingegen weiter auf den ersten Sieg. Dass es zu diesem in Traun nicht kam, überrascht Sportchef Johann Roitmayer nicht: "Diese Mannschaft hat fast Bundesliga-Niveau. Das Ballbesitzverhältnis war wohl bei 95 Prozent zu fünf." Trainer Thomas Heissl steht trotzdem nicht zur Debatte: "Wir wollen im nächsten Spiel gegen Pregarten den Turnaround schaffen. Wunderwuzzis gibt es nicht, der Trainer versucht alles. Wir hatten zuletzt auch mit Ausfällen zu kämpfen."

39 Heimspiele unbesiegt

In Heimspielen ungeschlagen sind auch noch Bad Schallerbach nach dem 3:1 gegen St. Martin/M. (drei Siege, ein Remis) und Friedburg nach dem 3:0 gegen Bad Leonfelden (drei Siege, ein Remis).

Bei der längsten Heimserie hält aber weiter Weißkirchen. Das 1:1 gegen Mondsee war das 39. Heimspiel hintereinander, in welchem die Zebras den Platz nicht als Verlierer verlassen haben.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

