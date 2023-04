Die Reform der Regionalliga wurde abgelehnt

Ende März hatte Oberösterreichs Fußballverband mit seinem Antrag auf eine Formatänderung in der Fußball-Regionalliga zumindest wieder ein bisschen Bewegung in die Thematik rund um eine Drittliga-Reform gebracht. Alle Landesverbände wurden beauftragt, ihre Meinungen abzugeben, welche bei der gestrigen ÖFB-Präsidiumssitzung präsentiert wurden – mit einem ernüchternden Ergebnis: Eine Regionalliga-Reform wurde vorerst mehrheitlich abgelehnt. Damit wird in der Regionalliga Mitte (Anm.: Oberösterreich, Steiermark und Kärnten) in der nahen Zukunft nichts ändern.

LASK Amateure ließen Punkte liegen

Sportlich haben die LASK Amateure OÖ durch das 0:0 gegen Vöcklamarkt Punkte auf Leader Leoben (5:1 gegen Junge Wikinger Ried) verloren, sind jetzt vier Zähler hinten.

In der OÖ-Liga gab es den nächsten Trainerwechsel: Vor dem gestrigen Auswärtsspiel von Friedburg bei Edelweiss Linz (2:2) gab Franz Aigner seinen Rücktritt bei den Innviertlern bekannt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

