Die Planungen laufen

Nicht nur im Auf-, sondern auch im Abstiegskampf sind aus oberösterreichischer Sicht in der Fußball-Regionalliga wohl bereits alle Entscheidungen gefallen. Weshalb sich die OÖ-Drittligisten schon jetzt mit der kommenden Saison befassen:

Union Gurten: Die Innviertler sind nach dem 2:2 gegen den FC Wels als Dritter nicht nur sportlich ein Musterschüler – das Erfolgsteam bleibt zusammen, nur Mijo Miletic verlässt den Klub. Ab Sommer dafür neu: Severin Hingsamer von der SV Ried.

Jakob Kreuzer und Co bleiben in Gurten an Bord. Bild: Furtner

WSC/Hertha: Nachwuchssportchef Stefan Unterberger soll sich zukünftig auch um die sportlichen Agenden bei der Kampfmannschaft (1:1 in Allerheiligen) kümmern. Die Vision "Aufstieg in die 2. Liga" bleibt bestehen, auch am Budget wird sich nicht viel ändern. Dafür will man professioneller werden: Statt drei Einheiten wird unter Neo-Trainer Emin Sulimani aktuell bis zu fünf Mal trainiert. Ob alle Kicker diesen Weg über den Sommer hinaus mitgehen, ist noch ungewiss. Ein Kadergespräch zwischen Sulimani und Unterberger steht demnächst an.

Der neue Sportchef von WSC/Hertha: Stefan Unterberger Bild: Scharinger

UVB Vöcklamarkt: Ähnlich wie bei Gurten haben einige Stützen – wie Wolfgang Schober oder Abwehrspieler Marcel Rohrstorfer – bereits verlängert. Dafür gibt es mit einem neuen Sportchef, der auf Klaus Preiner folgen soll, noch keine Einigung.

Junge Wikinger: Bei den Rieder Youngsters ist alles klar: Der nächste Jahrgang wird seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammeln.

FC Wels: Elf Punkte fehlen auf einen Nicht-Abstiegsplatz. "Ich würde zumindest schon einmal gerne für die OÖ-Liga planen, das ist aber nicht möglich", sagt Trainer Jürgen Schatas, dessen Zukunft auch noch nicht geregelt ist. Bis 15. Mai will er vom Klub wissen, wie es weitergeht. "Später mit den Planungen zu beginnen, macht für mich keinen Sinn."

ATSV Stadl-Paura: Der Abstieg ist nach dem 1:2 in Vöcklamarkt auch rechnerisch besiegelt. In der OÖ-Liga wird – und muss sich allein wegen der geltenden Stammspielerregelung – am Personal einiges ändern. Sportchef Johann Stöttinger macht sich keine Sorgen: "Wir haben eine gute U17-Mannschaft."

Regionalliga Mitte

Torschützen

18: Fabian Wimmleitner (Gurten), Kevin Vaschauner (Treibach)

17: Martin Krienzer (Sturm II)

14: Amar Hodzic (WSC/Hertha)

13: Christian Berger (Gleisdorf), Christoph Lang (Sturm II)

12: Luka Duvnjak (Allerheiligen)

10: Niko Tisaj, Gregor Grubisic, Christoph Urdl (alle Deutschlandsberg), Michael Tieber (St. Anna/Aigen), Jurica Poldrugac (Allerheiligen)

28. Runde

Freitag, 19 Uhr: Bad Gleichenberg – WAC-Amateure, Junge Wikinger Ried – Weiz, Kalsdorf – FC Wels, Spittal/Drau – Vöcklamarkt, Treibach – St. Anna/Aigen; 19.30 Uhr: WSC/Hertha – Deutschlandsberg. Samstag, 16 Uhr: Gurten – Gleisdorf; 17 Uhr: ATSV Stadl-Paura – Allerheiligen.