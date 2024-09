Die Ottensheim Ladies in FC-Bayern-Manier

Auf der Suche nach den Torfabriken im Frauen-Unterhaus führt kein Weg an den TSV Ottensheim Ladies vorbei. Das Team von Erfolgstrainer Radim Tichy eilt von Erfolg zu Erfolg und steht für Spektakel. Der Vergleich mag hinken und weit hergeholt sein, aber irgendwie erinnert die Dominanz aktuell an den großen FC Bayern, der in seinen jüngsten drei Pflichtspielen (6:1 in Kiel, 9:2 gegen Dinamo Zagreb, 5:0 in Bremen) nicht weniger als 20 Tore erzielt hat.

Es geht noch mehr. Frag nach in Ottensheim, wo sie in den ersten vier Pflichtspielen gleich 33 Mal getroffen haben. 10:0 bei Behamberg Haidershofen in der 1. Runde des Zaunergroup OÖ Ladies Cups, 4:0 gegen die SG Steyr Damen, 9:1 bei LASK 1c und zuletzt 10:3 bei der ASV Niederthalheim in der OÖ-Liga – das nennt man einen Lauf.

Das Unternehmen Titelverteidigung ist auf Schiene, vielleicht klappt es diesmal sogar mit dem Aufstieg in die 2. Liga. Ein übermächtiges Kaliber wie der GAK in der abgelaufenen Saison steht diesmal in der Relegation nicht im Weg. Doch das ist vorerst Zukunftsmusik.

Die Momentaufnahme macht Lust auf mehr, das Team sprüht vor Spielfreude: "Es macht Spaß, unseren Ladies zuzuschauen. Sie sind hungrig nach Erfolgen, effizient und ernten den Lohn für die harte Arbeit, die sie investieren", freut sich Ottensheims Teammanager Moritz Böker: "In dieser Tonart kann es sehr gerne weitergehen."

Was Harry Kane für den FC Bayern ist, ist Simone Raab für die Mühlviertlerinnen – nämlich die unumstrittene Goalgetterin. Zwölf der 33 Tore gingen auf ihr Konto. In Niederthalheim war sie allerdings nicht die Einzige, die vier Mal gescort hat. Der erst 18-jährigen Alyssa Söser, die im Sommer von der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen zu Ottensheim gestoßen war, gelang ebenfalls so ein Kunststück. Der Klub ist jetzt noch breiter aufgestellt.

Lupenreiner Hattrick

"Vier auf einen Streich" war auch die Devise für Lisa Kloibhofer in der Frauenklasse Nord/Ost. Die Offensivspielerin führte die SPG Askö Perg/SU Windhaag zum umjubelten 4:2-Erfolg über ASV Behamberg Haidershofen. Dabei gelang Kloibhofer vor der Pause ein lupenreiner Hattrick binnen 35 Minuten (3., 14., 38.), danach ließ sie noch das 4:0 (66.) folgen.

Im Süd/Westen benötigte Susanne Ferry beim ungefährdeten 5:1 der SPG Antiesenhofen/Ried/Weilbach in Mondsee nur elf Minuten, um ihren Triplepack zu schnüren.

Dass es sich lohnt, nie aufzugeben, wurde in der Landesliga im Sportpark Krenglbach deutlich: Die Union St. Stefan/Waldmark kam noch zu einem 3:2-Auswärtssieg, obwohl sie bis zur 81. Minute 0:2 zurückgelegen war. Letztlich genügten 240 Sekunden, um den Spieß umzudrehen.

Allerdings stand die SPG Wallern/Krenglbach 1b nach der Kopfverletzung ihrer Schlüsselspielerin Nicole Kronsteiner im Finish unter Schock. Trainerin Verena Buchner hatte zudem keine Wechseloption mehr auf der Bank, weshalb ihr Team das Match in Unterzahl beenden musste. An diesem Nachmittag ging alles schief, was schiefgehen konnte.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

