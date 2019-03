Die OÖ-Liga im Visier

LINZ. Bad Schallerbach konnte Vorsprung ausbauen, obwohl Top-Stürmer fehlten.

Vorderweißenbach besiegte Gallneukirchen in der Landesliga Ost klar mit 3:1. Bild: Haudum

Manuel Schönberger war gesperrt, Miliam Guerrib durch eine im Abschlusstraining erlittene Knöchelblessur ebenfalls nicht einsatzbereit. Trotzdem ging Leader Bad Schallerbach im Spitzenspiel der Landesliga Ost beim 1:0 gegen Union Katsdorf als Sieger vom Platz – baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf vier Punkte aus. Ausgerechnet Tarik Ramakic, der wegen der Ausfälle ganz vorne beginnen durfte, machte das Goldtor. Im Westen leisteten sich die Top-Teams Patzer: Tabellenführer Mondsee ging beim Vorletzten Esternberg 0:3 unter. Andorf, verlor in Ostermiething 1:4. Trotzdem sagt Andorf-Sektionsleiter Fritz Glechner: "Bei einem möglichen Aufstieg in die OÖ-Liga wären wir besser vorbereitet, als in der Vergangenheit."

Waldhör mit Rollentausch

Immerhin einen Punkt auf das Top-Duo gutgemacht hat Pettenbach mit dem 1:1 in Schalchen. Stefan Gotthartsleitner, der im Winter von Zweitligist Vorwärts Steyr in das Almtal gekommen war, erzielte bei seinem Debüt die zwischenzeitliche Führung. Den Transfer-Coup eingefädelt hat Pettenbachs Neo-Sportchef Walter Waldhör. Der Ex- Nationalspieler kannte den 28-Jährigen noch gut aus deren gemeinsamer Zeit bei Micheldorf. Warum "Wauki" die Rollen – vom Trainer zum Sportchef – tauschte? "Die Aufgabe als Sportlicher Leiter ist ideal für mich. Ich habe eine Firma, der Zeitaufwand als Trainer ist viel größer."

Kaum mehr Hoffnung auf den Liga-Verbleib gibt es bei Vorchdorf und Gallneukirchen: Das West-Schlusslicht ist nach dem 0:2 gegen Schwanenstadt bereits neun Punkte hinter dem Relegationsplatz. Gallneukirchen, Tabellenletzter im Osten, kassierte gestern eine 1:3-Niederlage gegen Vorderweißenbach. Somit wurde es auch beim Trainerdebüt von Neo-Coach Werner Traxler nichts mit einem Sieg. Der Relegationsplatz ist bereits zwölf Punkte entfernt.

