Die OÖ-Liga beginnt mit drei Absagen

Mit dem Duell zwischen Weißkirchen/Allhaming und Bad Ischl wird am Freitag das Frühjahr in der Fußball-OÖ-Liga angekickt. Auf anderen Plätzen rollt hingegen der Ball nicht: Das Heimspiel des FC Wels gegen Ostermiething musste wegen eines Defekts an der Flutlichtanlage in der Huber-Arena verschoben werden. Bis zum nächsten Heimspiel der Welser am 24. März gegen Micheldorf sollen die Probleme behoben sein.

Auch in Mondsee ist an kein Spiel zu denken: Auf dem Platz im Salzkammergut liegt Schnee, die Partie gegen Dietach wird am 28. März nachgetragen. Durch die Bekanntgabe, dass ATSV Stadl-Paura im Frühjahr nicht mehr antreten wird – es läuft ein Konkursverfahren –, fällt auch Edelweiss Linz vorerst um sein Auftaktspiel um.

Fiala stellt die Jungen Wikinger auf

Fix spielen werden hingegen die Jungen Wikinger in der Regionalliga in Deutschlandsberg. Die Steirer tragen ihre Heimspiele auf Kunstrasen aus. Einen Nachfolger für Trainer Maximilian Senft, der bei der SV Ried zum Trainer des Bundesliga-Teams aufgestiegen ist, gibt es noch nicht. Am Freitag wird Sportvorstand Wolfgang Fiala die Jungen Wikinger aufstellen.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus OÖ-Liga-Auftakt: Die Aufstiegsfrage könnte noch Probleme verursachen LINZ. Laut Verband muss der Meister aufsteigen, aber es gibt noch eine Hintertür OÖ-Liga-Auftakt: Die Aufstiegsfrage könnte noch Probleme verursachen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.