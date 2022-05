Die letzten Strohhalme im Kampf gegen Abstieg

Not macht erfinderisch: Diesem Motto vertrauen auch die OÖ-Liga-Klubs im Kampf um den Klassenerhalt. Bei Donau Linz ist auch mit dem Trainer-Trio Lindenberger/Baumgartner/Oberegger der Erfolg nicht zurückgekehrt. Mit dem 1:3 in der Überspielzeit gegen Bad Ischl sind jetzt auch die letzten Aufstiegshoffnungen verloren. Bad Ischl dagegen holte schon wieder goldene Punkte im Finish. Das 2:1 gegen St. Martin fiel in der 90., das 4:4 gegen Bad Schallerbach in der 94. und das 2:1 gegen Donau in der 95. Minute. Trainer Franz Scherpink: "Die Moral ist sensationell."

Zu einer kuriosen Trainerrückkehr kam es in St. Florian: Wolfgang Gruber war nach drei Frühjahrsrunden zurückgetreten, in den jüngsten beiden Spielen saß er nach der Trennung von dessen Nachfolger David Schimpl aber wieder auf der Bank, verlor am Freitag gegen Weißkirchen 1:3. "Ich habe mir erhofft, dass durch meinen Rücktritt neuer Schwung kommt. Die Vereinsleitung ist auf mich zugekommen, ob ich ihnen noch einmal helfen kann. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich mache jetzt einmal die Feuerwehr bis Sommer, dann wird man weitersehen", sagt Gruber. Mit Willi Wahlmüller soll es einen weiteren prominenten Kandidaten geben.

"Nussi" mit Tor-Comeback

Nicht geplant war auch die Rückkehr von Micheldorfs Stürmer-Legende Mathias Roidinger: Ursprünglich war der 40-Jährige als Erweiterung des Trainerteams von Hubert Zauner gedacht – aufgrund der engen Personalsituation zog er sich aber selber wieder die Fußballschuhe an, traf beim 1:2 gegen St. Martin/M. sogar zum Ausgleich. 2018 hatte Roidinger Micheldorf bereits vor dem Abstieg gerettet. Das könnte sich heuer wiederholen. (rawa)