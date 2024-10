"Die Konsequenz als Erster wäre, dass man aufsteigt"

Siebenter Sieg in Serie! Die Union Dietach ist in der OÖ-Liga nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Weißkirchen weiter das Maß aller Dinge. "Wir haben eine unglaublich gute Stimmung im Team. Gepaart mit der Qualität ist das unser aktuelles Erfolgsgeheimnis", sagt Trainer Daniel Ruttensteiner.

Bereits zu Saisonbeginn war sein Team zu den Top-Favoriten gezählt worden – wäre für den Klub am Ende der Saison der Aufstieg überhaupt erstrebenswert? Ruttensteiner: "Es ist kein Muss-Ziel des Vereins, aber wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Sollte man am Ende dann ganz oben stehen, steigt man auch auf."

Am kommenden Freitag kommt es zum Duell mit dem ersten Verfolger. Auch die Union Mondsee ist aktuell in beachtlicher Form: Das 3:1 gegen Micheldorf war der sechste Sieg in Serie. Zu Beginn der Spielzeit tat sich das Team aus dem Salzkammergut noch schwer. "Für viele Vereine sind wir als Favorit in die Saison gegangen. Diese Rolle mussten wir erst annehmen, haben Lehrgeld bezahlt", sagt Mondsee-Trainer Thomas Plasser.

Mondsee statt Wels

Der 38-Jährige stand vor Wochen kurz vor dem Absprung: Regionalligist FC Hertha Wels war an Plasser interessiert. "Es war eine Anerkennung und wäre auch reizvoll gewesen. Es war aber nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben uns mit Mondsee in der Transferzeit etwas Spannendes aufgebaut, umso schöner ist es, dass wir eine spannende Saison vor uns haben."

Die man möglicherweise mit dem Aufstieg krönt? "Für mich bleibt Dietach der Favorit, sie waren in der Vorsaison Zweiter und haben das Team zusammengehalten. Aber natürlich haben auch wir eine gute Mannschaft. In Mondsee – und das ist auch meine Meinung – ist das Aufstiegsthema relativ klar: Wir spielen einen Wettbewerb und wenn man diesen gewinnt, ist die Konsequenz, dass man aufsteigt."

Autor Raphael Watzinger

