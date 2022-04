"Die Kinder regeln es sich selbst"

BAD WIMSBACH. Ab Sommer wird Österreichs Nachwuchsfußball grundlegend reformiert – die OÖN haben berichtet. Am vergangenen Wochenende wurde in Bad Wimsbach der erste Probelauf des neuen Spielmodus in Oberösterreich angekickt, 14 weitere Turniere sollen in den kommenden Wochen in ganz Oberösterreich als Vorbereitung Lust auf mehr machen.

Und das ändert sich im Detail am Beispiel eines Spiels der U7-Mannschaften: Aus dem bisherigen fünf gegen fünf wird ein drei gegen drei. Jede Mannschaft stellt mehrere solcher Dreier-Teams. Aus zwei Toren werden vier Tore. Jedes Team kann auf zwei gegnerische Tore schießen, und muss zwei eigene Tore verteidigen. Die Tore stehen nicht mehr in der Mitte, sondern links und rechts am Rand des deutlich kleineren Spielfelds. Die Konsequenz: Jeder Spieler hat automatisch viel mehr Möglichkeiten als früher, sich in das Spiel einzubringen. Die Spiele sind jeweils nur acht Minuten lang. Wer gewinnt, spielt im nächsten Spiel gegen ein Dreier-Team, das auch gewonnen hat, wer verliert, gegen eines das verloren hat. So soll es sich auch einspielen, dass mit der Zeit viele Spiele auf Augenhöhe stattfinden, und der Spaß gewahrt bleibt.

"Sowohl Trainer als auch Zuseher waren begeistert", sagt Raphael Koch, Direktor des OÖ-Fußballverbands. "Ein Trainer hat mir gesagt: Die Kinder verstehen es schneller als ich." Den Nachwuchstalenten waren die Freude und der Spaß wahrlich anzusehen: Es kam zu vielen Ballkontakten, Torschüssen und umjubelten Treffern. Bedenken gab es nur vor dem Anpfiff. Wird bei den Partien ohne richtigen Schiedsrichter sowie mehreren Spielen gleichzeitig das Chaos ausbrechen? Koch: "Vor allem die Trainer waren bezüglich der Regelauslegung skeptisch. In Wahrheit hat das alles keine Rolle gespielt, die Kinder haben weitergespielt und sich das selber geregelt."

"War den Aufwand wert"

Ähnlich hat es auch Johannes Starl gesehen: Der Nachwuchsleiter von Landesligist Bad Wimsbach hatte die Turnierleitung des ersten Probe-Laufs in Oberösterreich inne. "Die Befürchtungen, dass sich keiner auskennt, sind nicht eingetroffen. Die Kinder hatten das System schnell heraußen. Auch ich hatte einen Nachwuchstrainer, der der neuen Reform kritisch gegenüberstand. Nach dem Turnier am Samstag hat sich seine Meinung geändert." Der Zeitaufwand vor einem Turnier ist minimal höher. Starl: "Für den Aufbau habe ich 15 Minuten länger gebraucht, als normal. Das war es aber wert."