Die Gründe für das 0:22-Debakel

"Zuerst einmal muss man immer dem Gegner gratulieren. Askö Leonding ist eine sehr gute Mannschaft, da müssen wir immer mit einer hohen Niederlage rechnen", sagt Franckviertel-Trainer Jürgen Bachmaier. "Die Begeisterung im Training ist groß, da haben wir oft bis zu 40 Spieler. Aber jetzt in der Urlaubszeit haben wir Probleme, eine Elf zu stellen." So mussten Akteure aushelfen, die trotz der Hitze davor auch schon in der Reserve gespielt hatten, ein Ausschluss nach sieben Minuten spielte dem Gegner beim Schützenfest ebenfalls in die Karten.