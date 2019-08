Die Aufsteiger sind bereits angekommen

"Wir sind überglücklich", sagte Mondsee-Sektionsleiter Manuel Strobl nach dem ersten Saisonsieg des Aufsteigers in der OÖ-Liga. Das Team von Trainer Christoph Mamoser konnte St. Florian 1:0 bezwingen – und den ersten Dreier nach der Rückkehr in die höchste Liga des Bundeslandes einfahren. Jetzt hat Mondsee Lust auf mehr. Strobl: "Wir wissen, dass wir spielerisch mithalten können."

Das haben auch Bad Schallerbach und die SPG Friedburg/Pöndorf bewiesen. Beide liegen mit sieben, beziehungsweise sechs Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Friedburg überraschte am Freitag mit dem 2:1 gegen Wallern/St. Marienkirchen, die Bad-Kicker holten ein 2:2 bei der SPG Pregarten. "Die Mannschaft lebt", ist Bad Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer stolz. Am Dienstag will die Brandstätter-Elf auch in der dritten Runde des Baunti Landescups überzeugen.

Baunti Landescup, 3. Runde: Dienstag, 17: Ostermiething – Mondsee, Esternberg – Bad Schallerbach; 19: Schwanenstadt – Bad Ischl, Traun – Weißkirchen/Allhaming, Mitterkirchen – ASK St. Valentin, Donau Linz – Oedt; 19.30: Rohrbach – Grieskirchen. Mittwoch, 18.15: Neuzeug – SPG Pregarten.