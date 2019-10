Derbysieg dank furioser Hälfte

Lembach-Kicker Jakob Pechmann war mit drei Toren (7., 12., 20.) Mann des Spiels. Nach 20 Minuten führte das Team von Trainer Manfred Mittermayr 3:0.

Der 16-jährige Youngster Tobias Donner schoss Askö Dionysen/Traun in der 1. Klasse Mitte zum Sieg. In der 75. Minute wurde der Stürmer gegen Askö Eferding/Fraham eingewechselt, zwölf Minuten später erzielte er das entscheidende 2:1. Das, obwohl das Team von Trainer Gabor Szabo ab der 64. Minute in Unterzahl spielte. In der ersten Hälfe hat der SV Pasching in der 2. Klasse Mitte gegen Askö Leonding noch gut dagegengehalten, ging mit einem 2:2 in die Pause. Durch vier Tore in den ersten sieben Minuten der zweiten Halbzeit hatten die Gäste aber rasch für klare Verhältnisse gesorgt, legten sogar noch weitere Treffer zum 12:2-Torfestival nach.