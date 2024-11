Derbylos in die Winterpause

Acht Klubs in der dritthöchsten Spielklasse – seit Sommer hat Oberösterreich in der Fußball-Regionalliga Mitte das Sagen. Ausgerechnet beim Abschluss der Herbstsaison kommt es in der 15. Runde aber zu einer kuriosen Situation: Erstmals findet am Wochenende kein Derby statt.

Gurten will vor dem Gang in die Winterpause daheim gegen Tabellenführer Leoben noch eine Überraschung hinlegen. "Es wird eine Mammutaufgabe. Aber wir haben sogar ein Tor weniger als Leoben bekommen. Wenn wir diese Stabilität heute erneut bringen, haben wir eine Chance", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch.

Unabhängig vom heutigen Spielausgang ist er mit dem Herbst zufrieden – und lobt auch die Lokalrivalen: "Derbys sind immer eine tolle Geschichte. Oberösterreichs Fußball hat generell an Qualität dazugewonnen, allein drei Klubs liegen unter den Top Vier."

Eine Ära endet heute in Vöcklamarkt beim Heimspiel gegen Deutschlandsberg: Robert Hingsamer, die gute Seele des Vereins, hört nach 25 Jahren mit allen Vereinsfunktionen auf. "Ich habe alles gegeben und bin mit vollem Herzen dabei gewesen, aber irgendwann muss Schluss sein." Zum Abschluss hat er vor allem einen Wunsch: einen Sieg.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

