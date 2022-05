Derby-König Sokrat tritt nach zwei Toren ab

232 Pflichtspiele im Trikot von Admira Linz, in mehr als jedem zweiten Match mindestens ein Volltreffer. Es ist eine starke Bilanz, die der mittlerweile 37-jährige Leon Sokrat vorweisen kann. Nach mehr als zehn Jahren ist mit dem Toreschießen Schluss. Eine Knieverletzung zwingt den im Irak geborenen und 2005 nach Österreich gekommenen Torjäger zum Kürzertreten. "Es war eine sehr schöne Zeit. Ich bin ab dem ersten Tag gut im Verein aufgenommen worden", sagt Sokrat, der seinem Klub im Nachwuchsbereich als Trainer erhalten bleiben könnte. Bei seinem letzten Auftritt als aktiver Kicker drückte er dem Urfahraner Derby (3:0) mit zwei Toren noch einmal seinen Stempel auf. Nicht zur Freude von Gerold Sturm, Sportchef beim Stadtrivalen aus St. Magdalena. "Wir müssen realistisch sein. Bei uns ist es schon fünf nach zwölf." Ob es wegen dem sportlichen Tiefflug seiner Truppe das vorerst letzte Derby in Linz-Urfahr gewesen sein könnte? "Ja! Die Lage ist ernst." Am Freitag heißt es gegen den Tabellenletzten aus Katsdorf: Verlieren verboten.

Admira jubelt über Sieg im Urfahr-Derby Bild: Dostal

Topspiel ohne Sieger

Diese Devise galt offenbar auch beim Ost-Gipfeltreffen zwischen Bad Leonfelden und Dietach (2:2). Nach dem Remis des Topduos liegt Leader Dietach sechs Punkte voran – hat aber ein Spiel mehr ausgetragen.