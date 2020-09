Vor fünf Jahren spielte Markus Blutsch noch in Österreichs U20-Nationalmannschaft bei der WM 2015 in Neuseeland als Stammspieler an der Seite von Konrad Laimer, Florian Grillitsch und Peter Michorl. Generell war er lange ein fixer Bestandteil der rotweißroten Nachwuchs-Auswahlen (29 Einsätze/7 Tore).