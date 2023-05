Der Welser Fußball nützt Synergien

Es ist am Ende eine gute Kompromisslösung geworden, die die beiden Welser Traditionsklubs WSC/Hertha und FC Wels gestern gemeinsam präsentieren konnten. Es gibt keine Fusion, dafür aber eine Spielgemeinschaft, in der beide Klubs einen klaren Part einnehmen. Und so sehen die Eckpfeiler der Zusammenarbeit aus, die gestern präsentiert wurde:

Die Kampfmannschaften: In der Regionalliga wird man künftig als WSC Hogo Hertha/FC DMS Wels an den Start gehen. In der OÖ-Liga lautet der Vereinsname genau umgekehrt. So können beide Klubs ihre Identität bewahren. Allerdings ist es aufgrund der Form als Spielgemeinschaft leichter, Spieler zwischen den Klubs durchzutauschen. Ebenso ist es auch theoretisch nicht mehr möglich, in Zukunft Derbys zu spielen, weil in einer Spielgemeinschaft ein Klub eine Liga unter jenem Verein, der weiter oben vertreten ist, spielen muss. Dies ist kein Problem, weil man bei WSC/Hertha mittelfristig ohnehin mit der Bundesliga plant. Rechtlich und wirtschaftlich bleiben beide Klubs weiterhin getrennt.

Die Spielstätte: Der größte Unterschied zur Vergangenheit betrifft die Stadionwahl. Auch die Regionalligamannschaft wird künftig in der Huber-Arena ihre Spiele austragen, in der aktuell nur der FC Wels spielt. Das Mauth-Stadion wird vor allem für die Nachwuchstrainings bis zur U13 benützt.

Die Ligen-Einteilung: So wie heuer wird man auch kommende Saison mit einem Team in der Regionalliga und einem in der OÖ-Liga antreten. Den OÖ-Liga-Platz würde man nur im unwahrscheinlichen Fall verlieren, falls mit Vöcklamarkt noch ein Regionalligist in die OÖ-Liga absteigt und dadurch auch die Welser absteigen müssen.

