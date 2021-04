In Bayern wurde den Vereinen vom Präsidium des Fußballverbands bereits avisiert, dass eine Fortsetzung der Unterhaus-Saison unmöglich sei. In Wien ist es derzeit nicht einmal mehr wirklich möglich, sich am Nachmittag einen Kaffee zu kaufen und mitzunehmen. In Niederösterreich wurde die Meisterschaft gestern vorzeitig abgebrochen. In Oberösterreich ist es (noch) nicht so weit – und aus folgenden Gründen dennoch nur eine Frage der Zeit.