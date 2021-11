Der OÖ-Prügelknabe: 22 Gegentore an einem Wochenende

"Süßes oder Saures" – für den ATSV Stadl-Paura war am Halloween. Wochenende eher Zweiteres: Das Regionalliga-Team ging daheim gegen Gleisdorf 0:7 unter, das 1b-Team in der 1. Klasse Süd musste ein 0:15-Debakel bei Eberstalzell hinnehmen. Beide Teams sind abgeschlagen am Tabellenende. "Wir sind absolut nicht zufrieden, es war mit dieser Mannschaft aber vorhersehbar", sagt Sportchef Johann Stöttinger.