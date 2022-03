Der Nachwuchs hat bei uns ein Leiberl

Dabei spielen die OÖNachrichten wie schon in der Vorsaison den Doppelpass mit Turmöl und ERIMA.

So funktioniert das Gewinnspiel: Im Internet auf www.nachrichten.at können Fans, Spieler, Trainer und Funktionäre abstimmen. Jede Woche gibt es für den Siegerverein mit den meisten abgegebenen Stimmen 15 hochwertige Trikots und einen ERIMA-Matchball zu gewinnen. Außerdem erscheint an dieser Stelle jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ein Bericht über den Gewinnerverein. Voten Sie Ihren Lieblingsverein zum Sieg!