Von Grödig in der Regionalliga bis zum 1b-Team des FC Wels in der 2. Klasse – Robert Lenz konnte in seiner Karriere viele Meistertitel bejubeln. Bis zu dieser Saison fehlte ihm nur noch jener in der 1. Klasse in seiner Trophäensammlung. Diesen Titel konnte er nun am Ende seiner Karriere mit St. Oswald bei Freistadt (1. Klasse Nordost) feiern. "Ich konnte aufgrund meiner Fitness beziehungsweise aufgrund meines Trainerjobs in Sattledt nur selten trainieren.