Es ist ein Thema, das niemand so richtig aussprechen will. Und doch rückt der komplette vorzeitige Abbruch im (ober)österreichischen Fußball-Unterhaus immer näher. Am Montag werden bei einer ÖFB-Präsidiumssitzung die nächsten Weichen gestellt. Offiziell gibt es weiterhin Durchhalteparolen. Bringt man zumindest die im Herbst abgesagten Spiele durch, wäre eine Wertung noch möglich.