Der jüngste Trainer im Unterhaus

Seine Freunde spielen in der Mannschaft, in der Marc Hofstätter als Trainer aktiv ist: Der 14-Jährige aus Michaelnbach ist der wohl jüngste Coach in Oberösterreichs Unterhaus. Beim U14-Nachwuchsteam der SV Ried sammelt Hofstätter seine ersten Erfahrungen als Trainer. "Von der Trainingsplanung bis zur Ausführung darf er alles machen", sagt Rieds U14-Hauptcoach Alexander Fuchs über seinen außergewöhnlich jungen Co-Trainer.

Bei einem Turnier in Italien ist Fuchs das Interesse seines Jungspunds am Trainer-Sein aufgefallen. "Ich habe damals einen Co-Trainer gesucht, Marc ist engagiert und zielstrebig. So hat sich alles ergeben."

Sein Lehrling bereut den Schritt zum Trainer nicht: "Natürlich will ich schon nebenbei auch noch Fußball spielen, aber ich kann es mir vorstellen, später einmal nur Trainer zu sein. Als Team Erfolge zu feiern, gefällt mir gut."

Im Herbst spielte er einen erfolgreichen Doppelpass: Am Ende durfte er sogar als Kicker (fünf Einsätze) und Trainer den Herbstmeistertitel in der Regionsliga bejubeln.

Trotz seines jungen Alters funktioniert die Zusammenarbeit mit seinen eigentlichen Teamkollegen gut: "Meine Mitspieler haben Respekt vor mir, es gibt keine Probleme." Auf die Frage nach seinem Vorbild kommt ein echter Rieder bei ihm durch: "Oliver Glasner", sagt Hofstätter mit einem Schmunzeln. Einen Titel hat er dem Europa-League-Sieger mit 14 Jahren schon einmal voraus.