Der "Herr Bürgermeister" der OÖ-Liga

Seine Verletztenliste in Bad Ischl ist momentan mindestens so lang wie die Kandidatenliste bei der Bürgermeisterwahl in seinem Heimatort Ebensee. Dennoch bleibt Franz Scherpink trotz des vorletzten Tabellenplatzes zuversichtlich. "Die Moral nach dem 0:3-Rückstand war beeindruckend. Wir ziehen uns da heraus", sagt Scherpink, der sich dafür über das gestrige Ergebnis freuen konnte. Da wurde seine Lebensgefährtin Sabine Promberger mit 51 Prozent der Stimmen zur ersten Bürgermeisterin der Salinengemeinde Ebensee gewählt, nachdem sie das Amt bereits im Juli interimistisch übernommen hatte. Privat spielt man seit Jahrzehnten erfolgreich den Doppelpass. "Wir haben immer versucht, den anderen in seiner Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen, und fiebern auch immer für den anderen mit. Der Sport und die Politik sind einfach sehr zeitintensiv", erzählt Scherpink. Promberger ist seit 2011 im oö. Landtag vertreten und unter anderem auch stellvertretende SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende. Beide sind gebürtige Ebenseer, die drei Söhne Franz, Jakob und Raoul haben sich ganz dem Fußball verschrieben. Bei Franz Scherpink kann es schon leicht sein, dass er daheim in Ebensee künftig als "Herr Bürgermeister" angesprochen wird.

Langersehnter Derbysieg

Drei Jahre lang konnte Edelweiss Linz im kleinen Linzer Derby gegen Donau keinen vollen Erfolg bejubeln – am Freitag wurde die lange Sieglos-Serie beendet: Das Team von Trainer Harald Kondert gewann verdient 3:1.

Edelweiss (li.) war im Derby obenauf. Bild: Scharinger

Eine andere Serie wurde hingegen fortgesetzt: Der blaugelbe Stadtrivale wartet mittlerweile seit fünf Jahren auf einen Auswärtssieg auf dem Edelweiss-Platz. (haba/rawa)