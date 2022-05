Die Woche der Schicksalsspiele geht für den FC Wels heute daheim mit dem Derby gegen den WSC/Hertha (19 Uhr) weiter. Im Abstiegskampf kann am Ende jeder Punkt zählen. Der aktuelle Status, dass es vier Absteiger gibt und man damit sieben Punkte vom rettenden Ufer (sprich vom Dreizehnten Kalsdorf) entfernt ist, kann sich noch ändern. Nämlich dann, wenn sich am Ende weder in Kärnten noch in Oberösterreich ein Aufsteiger aus den Landesligen finden sollte.