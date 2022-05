Der FC Wels darf weiter hoffen

Zwar wäre man nur als Dreizehnter fix gerettet, die Chancen, dass Platz 14 reicht, werden jedoch immer größer. Kärntens Versuch, einen Regionalliga-Absteiger über die Hintertüre in der Regionalliga zu halten, wird von Oberösterreich und der Steiermark abgelehnt. Finden die Kärntner keinen Landesligisten, der aufsteigen will, wird der freie Platz am Ende dem Vierzehnten zugeteilt – egal, aus welchem Bundesland er kommt.

Das würde auch die Abstiegssituation in der OÖ-Liga erleichtern. Grieskirchen legte mit dem 2:1 in Mondsee vor, St. Florian (gegen Bad Schallerbach) und Micheldorf (gegen Donau) können heute nachlegen. Sollte Wels oben bleiben, müssten nur Bad Schallerbach und Donau hinunter. Der Drittletzte (aktuell St. Florian) müsste dann nicht absteigen, wenn sich entweder ein freiwilliger OÖ-Aufsteiger in die Regionalliga findet, oder man selbst aufsteigen will.