Der erfolgreichste Aushilfs-Trainer

Diese Punktequote hat es in sich: Exakt 2,5 Zähler holte Mario Jaksch bisher als Trainer von OÖ-Ligist Edelweiß Linz. Der kuriose Hintergrund: Eigentlich ist Jaksch der Co-Trainer von Edelweiß-Chefcoach Andreas Gahleitner.

Trotzdem war der Assistenzbetreuer des öfteren schon hauptverantwortlich für den OÖ-Ligisten, denn: Gahleitner ist seit einem Jahr auch Videoanalyst bei Österreichs U21-Nationalmannschaft. Hat die rotweißrote Auswahl ein Länderspiel, welches sich mit dem Termin einer OÖ-Liga-Runde überschneidet, muss Jaksch bei den Linzern als Aushilfstrainer ran.

Und das durchaus erfolgreich: Beim 4:1 am Freitag gegen SPG Pregarten hatte Jaksch zum vierten Mal als Einser-Trainer die Verantwortung. In der Vorsaison holte er bereits Siege gegen Oedt (3:1), Perg (4:0) und ein 2:2-Remis gegen St. Valentin.

Noch einmal Chef im Herbst

Weshalb sich Bad Ischl schon einmal gefasst machen kann: In der elften Runde am 11. Oktober gastiert das Team aus dem Salzkammergut in Linz bei Edelweiß – und Jaksch wird wieder in die Rolle des Haupttrainers schlüpfen. Sein Chef Gahleitner weilt da nämlich wieder beim U21-Team, das daheim gegen die Alterskollegen der Türkei antritt. (rawa)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.