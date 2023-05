Der Co-Trainer wird jetzt der neue Chef

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das dachten sich wohl auch zwei Landesligisten bei der Bestellung ihrer neuen Trainer: Sowohl St. Marienkirchen/Wallern 1b als auch St. Florian haben Nachfolger im eigenen Verein gefunden.

Nach der Trennung von Werner Topf übernimmt Josef Iglseder Landesliga-West-Klub St. Marienkirchen/Wallern 1b. Aktuell ist er noch als Co-Trainer unter Horst Haidacher bei Kooperationsverein und OÖ-Ligist Wallern aktiv. "Josef hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein guter und ehrgeiziger Trainer ist. Es ist auch ideal, dass er die Strukturen der Spielgemeinschaft bestens kennt", sagt St. Marienkirchen-Obmann Christian Ortner. Iglseder übernahm zuletzt interimistisch die Verantwortung – beim 0:4 in Pettenbach gab es aber auch in seinem zweiten Spiel keinen Punkt. "Der Verein und die Spielgemeinschaft allgemein haben großes Potenzial. Das wird eine großartige Herausforderung", freut sich Iglseder.

Wolm übernimmt St. Florian

Ebenso vom Co- zum Cheftrainer steigt in St. Florian Michael Wolm auf. Nachdem Wilhelm Wahlmüller im Sommer von seinem Amt als Trainer zurücktreten wird – und wieder bei OÖ-Ligist ASK St. Valentin anheuert –, bekommt Wolm die Möglichkeit, sich in der ersten Reihe zu beweisen. "Da ich den Großteil des Kaders bereits lange kenne, habe ich da nicht überlegen müssen. Wir wollen uns sportlich mit einer jungen Mannschaft weiterentwickeln und nächste Saison voll angreifen," erklärt Wolm. Am Wochenende setzte es unter Noch-Coach Wahlmüller eine 1:5-Niederlage gegen Oedt 1b.

Autor Tobias Pramberger Tobias Pramberger