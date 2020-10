Der Allrounder im Fußball-Unterhaus

Nein – Felix Egger ist nicht der Typ, der sich auf eine bestimmte Sportart oder Position festlegt. Am Freitag spielte er beim 4:1 der Askö Gosau gegen Lambach/Edt auf der gewohnten Position als Außenverteidiger. Vor einer Woche musste er ausgerechnet beim Derby gegen Bad Goisern als Torhüter (!) einspringen, nachdem beide Stammkeeper ausgefallen waren. Und der Feldspieler im Tor war der große Held beim 2:1-Sieg der Gosauer gegen den Tabellenzweiten.

Dass er ein Allrounder ist, war schon früh klar. Noch größer war Eggers Talent im Nordischen Skisport. Das beweisen unter anderem zahlreiche Nachwuchs-Landesmeistertitel in der Nordischen Kombination wie auch im Skisprung. So kann sich etwa die Siegerliste der Nachwuchs-Landesmeisterschaft 2005 sehen lassen: Gold ging an Egger, Silber an den für Hinzenbach startenden späteren Vierschanzen-Tourneesieger Thomas Diethart und Bronze an Michael Hayböck. (haba)