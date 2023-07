Deadline-Day im Unterhaus: Oedt holte zwei Bundesliga-Kicker

Nichts geht mehr! Während im Profi-Fußball noch bis zum 31. August am Transfermarkt gefeilscht werden kann, war im Unterhaus bereits gestern Ladenschluss.

Regionalligist SK Vorwärts Steyr holte mit Lukas Prokop (vormals Altach, Young Violets) am Deadline-Day noch einen 24- Jährigen mit Bundesligaerfahrung.

Transfers aus höheren Ligen tütete auch OÖ-Liga-Meister ASKÖ Oedt ein, holte den Ex-Rieder Arne Ammerer (zuletzt Amstetten) und Markus Wallner (Horn). Beide haben bereits eine Vielzahl an Einsätzen in den höchsten Ligen Österreichs absolviert. Auch auf der Trainerbank gehen die Trauner höchst professionell in die neue Saison: Mit Kurt Russ steht beim OÖ-Liga-Team ein ehemaliger Bundesliga-Coach an der Seitenoutlinie, die 1b-Mannschaft in der Landesliga wird ebenfalls von einem Ex-Oberhaus-Trainer aufgestellt: Robert Ibertsberger folgte nach der Beförderung von Russ nach.

OÖ-Liga-Rivale Weißkirchen wurde bei seinem Sommer-Transferprogramm ebenfalls in der Bundesliga fündig: Emanuel Schreiner kehrt in seine oberösterreichische Heimat zurück, kommt von Altach.

Gmunden rüstet auf

Einen spannenden Namen verpflichtete die SPG Pregarten: Egon Vuch wurde mit Viktoria Pilsen tschechischer Meister, war zudem bereits in der Europa League am Ball.

Aufgerüstet hat auch Landesligist Gmunden: Mit Neuzugängen wie AmarHodzic (WSC Hertha) oder Florian Spitzer (Grieskirchen) will man im West-Titelkampf mitmischen.

Die OÖ-Liga-Transfers auf einen Blick

Die Regionalliga-Transfers auf einen Blick

