David Radouch: Nicht nur Tore zeichnen seinen Weg

David Radouch erzielte in Mondsee seine Saisontore acht und neun für Bad Leonfelden. Auch seine Gesamtbilanz ist bemerkenswert: In seinen zehn Jahren bei den Mühlviertlern gelangen dem 31-jährigen Tschechen unglaubliche 262 Treffer in 260 Pflichtspielen.

Bild: MANUEL GRASBOECK PHOTOGRAPHY