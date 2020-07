In etwas mehr als einem Monat soll die Fußball-Unterhaus-Saison in die erste Runde starten. Von der Regionalliga bis zur 2. Klasse wird einheitlich am 14. August angekickt, zur Einstimmung wird am 2. August der Transdanubia-Landescup angepfiffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.